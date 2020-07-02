İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8572
  • EURO
    7,7346
  • ALTIN
    391.014
  • BIST100
    117110
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Bostvana'da gizemli fil ölümleri! Uzmanlar bulaşıcı bir hastalıktan endişeleniyor
Dünya

Bostvana'da gizemli fil ölümleri! Uzmanlar bulaşıcı bir hastalıktan endişeleniyor

Bostvana'da Mayıs ayından bu yana 3650 filin gizemli bir şekilde hayatını kaybetti.

DHA02 Temmuz 2020 Perşembe 15:14 - Güncelleme: 02 Temmuz 2020 Perşembe 15:21
ABONE OL

Afrika’nın güneyindeki Botsvana’da 350 fil henüz bilinmeyen nedenlerle öldü. Hükümet, fillerinin ölümünün ardından geniş çaplı bir inceleme başlattı. Hükümet tarafından yapılan açıklamada, fillerin neden hayatını kaybettiği bilinmezken, cansız bedenlerden alınan örneklerin sonuçlarının haftalar sonra çıkacağı ifade edildi . İngiltere merkezli Ulusal Park Kurtarma adlı organizasyonda görevli Dr Niall McCann, Mayıs ayının başından bu yana Okavango Deltasında 350 filin cansız bedenine rastlandığını söyledi. Ekip arkadaşlarının 3 saatlik bir uçuş sırasında 169 filin cansız bedeninin havadan gördüğü ifade eden McCann, hükümetin ilk olarak Mayıs ayının başında konuya ilişkin bilgilendirildiğini dile getirdi. McCann, bu uçuştan bir ay sonra daha fazla filin cansız bedeninin bulunmasıyla hayatını kaybeden fil sayısının 350 olduğunu sözlerine ekledi.

OLASI HASTALIK İHTİMALİ

Uzmanlar fillerin hayatını kaybetmesine ilişkin bazı nedenleri elerken bazı ihtimaller üzerinde duruyor. McCann, yalnızca fillerin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, “Eğer kaçakçılar siyanür kullansalardı diğer hayvanlar da ölürdü” dedi. Ancak uzmanlar, bir hastalık ya da zehirlenme sonucu fillerin hayatını kaybetmiş olabileceğini dile getiriyor. Fillerin yüz üstü düştüğünün altını çizen uzmanlar, bazı fillerin yuvarlak çizerek yürüdüğünü bunun da nörolojik bir rahatsızlık olabileceğini ifade etti.

Uzmanlar, kaynağı bilinmeyen durumlarda olası bir hastalığın insanlara da bulabileceği ihtimalini gözardı etmediklerini dile getirerek, koronavirüsün hayvandan insana bulaştığını hatırlattı.

Botsvana, fil nüfusu bakımından Afrika’da üçüncü ülke konumunda bulunuyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.