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Dünya

Güney Afrika'da cenaze krizinde son söz mahkemenin oldu: Eski Zambiya lideri vasiyeti üzerine defnedilecek

Güney Afrika Yüksek Temyiz Mahkemesi, eski Zambiya Cumhurbaşkanı Edgar Lungu'nun naaşının ülkesine iade edilerek devlet töreniyle defnedilmesine izin veren Yüksek Mahkeme kararını bozdu.

AA24 Haziran 2026 Çarşamba 00:10 - Güncelleme:
Güney Afrika'da cenaze krizinde son söz mahkemenin oldu: Eski Zambiya lideri vasiyeti üzerine defnedilecek
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Mahkeme, Lungu'nun ailesinin lehine karar vererek, eski Cumhurbaşkanı'nın naaşının Güney Afrika'da defnedilebileceğine hükmetti.

Kararda, Zambiya hükümetinin, ailenin defin kararını geçersiz kılmak için ne teamül hukukuna ne de sözleşmeye dayalı bağlayıcı bir hak ortaya koyduğu belirtildi.

Ayrıca Yüksek Mahkemenin, Zambiya hükümetine bu konuda yetki tanımakla hata yaptığı ifade edilen kararda, alt mahkeme kararının bozulmasına hükmedildi.

Lungu'nun Eylül 2023'ten itibaren kendisini ülkesinde "istenmeyen kişi" olarak gördüğüne işaret edilen kararda, bu durumun eski Cumhurbaşkanı'nın Güney Afrika'da defnedilme yönündeki güçlü iradesini açıkladığı kaydedildi.

Kararda, devlet ile aile arasında bağlayıcı bir anlaşma bulunmadığı vurgulanarak, "onur, özel hayat ve aile özerkliği" haklarının, devletin defin düzenlemelerini belirleme yönündeki menfaatinden daha ağır bastığı belirtildi.

- ZAMBİYA HÜKÜMETİ İLE LUNGU AİLESİ ARASINDA CENAZE TÖRENİ ANLAŞMAZLIĞI

Zambiya'yı 2015-2021 yıllarında yöneten eski Cumhurbaşkanı Edgar Lungu, Haziran 2025'te Güney Afrika'nın başkenti Pretorya'da tedavi gördüğü hastanede 68 yaşında hayatını kaybetmişti.

Zambiya hükümeti, resmi cenaze töreni düzenlemek istemiş ancak Lungu'nun ailesi, eski Cumhurbaşkanı'nın vasiyetini gerekçe göstererek buna karşı çıkmıştı.

Konunun Güney Afrika yargısına taşınmasının ardından, Ağustos 2025'te görülen duruşmada mahkeme, Lungu'nun naaşının resmi törenle defnedilmek üzere Zambiya hükümetine teslim edilmesine karar vermiş, Lungu ailesinin temyiz başvurusu da reddedilmişti.

Bunun üzerine eski liderin Pretorya'daki bir morgda tutulan naaşı 22 Nisan'da ülkedeki Zambiya hükümeti yetkililerine teslim edilmiş ancak Lungu'nun ailesinin başvurusu üzerine Yüksek Mahkeme, cenazenin teslimine ilişkin yasal prosedürlere uygun hareket edilmediğine hükmederek, Lungu'nun naaşının daha önce bekletildiği morga iadesine karar vermişti.

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