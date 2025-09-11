İSTANBUL 29°C / 20°C
Güney Afrika'da emsal karar: Erkekler de eşinin soyadını alabilecek

Güney Afrika Anayasa Mahkemesi, yalnızca kadınlara tanınan eşinin soyadını alma hakkının erkekler için de geçerli olduğuna hükmetti. Kararla birlikte erkekler, evlilik sırasında eşlerinin soyadını doğrudan alabilecek veya çift soyadı kullanabilecek.

AA11 Eylül 2025 Perşembe 19:10 - Güncelleme:
Anayasa Mahkemesinden yapılan açıklamaya göre, yasaların yalnızca kadınlara tanıdığı eşinin soyadını doğrudan alma hakkının erkekler için yasak olmasının cinsiyet eşitliği ilkesine aykırı olduğuna hükmedildi.

Mahkeme "1992 tarihli Doğum ve Ölüm Kayıt Yasası"nın erkeklerin soyadı tercihini kısıtlayan bölümlerinin Anayasa'ya aykırı olduğuna karar verdi.

Bu kararla birlikte Güney Afrika'da erkekler de kadınlar gibi evlilik işlemleri sırasında eşlerinin soyadını doğrudan alabilecek veya çift soyadı kullanabilecek.

