Güney Afrika'da 'Filistin'e özgürlük' sloganlarıyla gösteri düzenlendi

Güney Afrika'da faaliyet gösteren Filistin yanlısı sivil toplum kuruluşu Filistin Dayanışma Kampanyası (PSC) tarafından düzenlenen gösteride, "Filistin'e Özgürlük" sloganları atıldı.

Göstericiler ellerinde bayrak ve pankartlarla, Filistin'e destek mesajı verdi.

Devlet televizyonu SABC'ye konuşan PSC Cape Town Sözcüsü Usuf Chikte, Filistinlilerin işgale karşı direnme hakkına sahip olduğunu söyledi.

Chikte, Filistinlilerin İsrail işgali altındaki toprakları geri almak için harekete geçtiğini ifade ederek, Filistin özgür olana, ülkede adil ve eşit bir toplum oluşana kadar tüm yasadışı yerleşimcilerin bölgeden çıkarılması çağrısında bulundu.

Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'nın abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e başlattığı saldırının ardından yapılan açıklamada, yaşanan olaylardan İsrail'i sorumlu tutulmuştu.

Açıklamada, Filistin sınırlarının belirlenmesi, Kudüs'ün statüsü, siyasi tutukluların serbest bırakılması gibi öncelikli konuların çözümüne önem verilmesi gerektiği kaydedilerek, İsrail'in artan gerilim, şiddet ve istikrarsızlıktan kazançlı çıkamayacağı vurgulanmıştı.