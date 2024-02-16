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Dünya

Güney Afrika'da günde ortalama 84 cinayet işlendi

Güney Afrika'da, 2023'ün son 3 ayında günde ortalama 84 cinayet işlendiği bildirildi.

AA16 Şubat 2024 Cuma 17:35 - Güncelleme:
Güney Afrika'da günde ortalama 84 cinayet işlendi
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Güney Afrika Polis Bakanı Bheki Cele, basına yaptığı açıklamada, ülkede cinayet oranlarındaki artışa dikkati çekti.

Cele, 2023'ün son çeyreğinde ülke genelinde 7 bin 710 cinayet olayı kaydedildiğini açıklayarak, söz konusu dönemde günde ortalama 84 cinayet işlendiğini belirtti.

Ülkede, geçen yılın son çeyreğindeki cinayet vakalarının 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 2 arttığını ifade eden Cele, Güney Afrika'nın, barış zamanında kişi başına düşen cinayet oranlarında dünyadaki en yüksek oranlara sahip ülkeler arasında olduğunu açıkladı.

Bakan Cele, cinayet oranlarındaki artışa rağmen cinsel saldırılarda azalma kaydedildiğini aktararak, 2023'ün son çeyreğinde 1258 kayıt dışı madencinin de yakalandığını sözlerine ekledi.

Afrika'nın ekonomik ve turistik açıdan gözde ülkelerinden Güney Afrika'da son yıllarda artan suç oranları, ülke ekonomisini ve imajını olumsuz etkiliyor.

Güney Afrika genelinde 2020 verilerine göre her 4 ya da 5 dakikada bir kadın tecavüze uğruyor, her 5 dakikada bir soygun yaşanıyor.

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