İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ağustos 2025 Pazar / 23 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,9411
  • EURO
    47,9607
  • ALTIN
    4383.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Güney Afrika'da hidrokarbon savaşları... Enerji devinin ruhsatı iptal edildi
Dünya

Güney Afrika'da hidrokarbon savaşları... Enerji devinin ruhsatı iptal edildi

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Yüksek Mahkeme, Fransız şirketi TotalEnergies'in ülkenin güneybatı kıyıları açıklarında petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri için aldığı hidrokarbon arama ruhsatını iptal etti.

AA17 Ağustos 2025 Pazar 20:30 - Güncelleme:
Güney Afrika'da hidrokarbon savaşları... Enerji devinin ruhsatı iptal edildi
ABONE OL

Güney Afrikalı çevre örgütleri "Natural Justice" ve "Green Connection"ın, TotalEnergies'in Cape Town ile Agulhas Burnu arasındaki kıyı şeridinin açıklarında yaklaşık 10 bin kilometrekarelik alanda hidrokarbon arama ruhsatının iptali talebiyle açtığı dava Batı Cape Yüksek Mahkemesinde görüldü.

Mahkemeden yapılan yazılı açıklamada, hidrokarbon arama faaliyetlerinin çevresel etkilerin gerektiği şekilde değerlendirilmemesi ve olası petrol sızıntısı riskleri konusunda kıyı bölgesinde yaşayan yerel halkın yeterince bilgilendirilmemesi nedeniyle ruhsatın iptaline karar verildiği bildirildi.

Green Connection'dan yapılan yazılı açıklamada, "Bu dava, tüm Güney Afrikalılar için ve hatta etkilenebilecek komşularımız için önemli bir zafer. Projelere ciddi çevresel ve sosyal riskler taşıdığında ne beklenmesi gerektiği konusunda net bir mesaj veriyor." ifadeleri kullanıldı.

GÜNEY AFRİKA KIYILARINDA HİDROKARBON FAALİYETLERİ

Maden Kaynakları ve Enerji Bakanlığı, 2023'te TotalEnergies'e ülkenin güneybatı kıyılarındaki 10 bin kilometrekarelik bir alanda en fazla 5 keşif kuyusu ile sınırlı olacak şekilde hidrokarbon arama ruhsatı vermişti.

Güney Afrika mahkemesi daha önce 2022'de, Shell'in Doğu Cape açıklarında yürüttüğü sismik araştırma faaliyetlerinin, bölgedeki deniz canlılarının yaşam alanlarını tehdit ettiğine dair güçlü kanıtlar olduğu gerekçesiyle durdurulması kararı almıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Fırtına camları yerinden söktü! O anlar güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.