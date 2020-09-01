AA 01 Eylül 2020 Salı 07:16 - Güncelleme: 01 Eylül 2020 Salı 07:16

Sidwell Mngadi isimli bir avukatın, şikayeti üzerine Kwazulu-Natal Yüksek Mahkemesinin hoparlörden ezan okunmasını yasaklaması, ülkede eleştirilere neden oldu.

Medya İnceleme Ağı (MRN) Johannesburg Başkanı İkbal Jassat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Apartheid dönemini geride bırakmasına rağmen, hala ezan ile uğraşılmasının üzücü olduğunu söyledi. Ezanla ilgili şikayetlerin bir kısmının arkasında nefret ya da siyasi görüşler olduğunun altını çizen Jassat, "Ezana ilişkin yapılan şikayetler kesinlikle kabul edilemez." dedi.

Jassat, hükümeti, ezan hakkında yapılan şikayetlerin arkasında İslamofobik eğilimler olabileceği konusunda uyararak nefret, bağnazlık ve farklı dinlere hoşgörüsüzlüğün ezanı susturmakla yok olmayacağını ifade etti.

Güney Afrika Müslüman Ağı (SAMNET) Başkanı Faisal Suliman ise KwaZulu-Natal'da yaşanan olayı kınayarak "Pretoria'daki ezan yasağının anayasaya takılmayacağını mı düşünüyoruz? Sorun gürültü kirliliği ise o zaman kilise çanları, müzik festivalleri ve futbol maçları da gürültü kirliliği olarak değerlendirilmeli.” dedi.



Suliman, Pretoria'daki Müslüman toplumunun, ezan karşıtı bu karara itiraz etmeleri çağrısında buldu.



Güney Afrika’da 57 milyonluk nüfusun yüzde 3’ünü Müslümanlar oluşturuyor.

Ülkede Aralık 2018'de hükümetin ezan yasaklanmaya planladığını iddia edilmişti. Bunun ardından hükümet, 28 Ağustos'ta Pretoria'da camilerde ezanın hoparlörden okunmasını yasaklanmıştı.