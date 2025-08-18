İSTANBUL 29°C / 20°C
Dünya

Güney Afrika'da işsizlik artıyor: Oran yüzde 33'ün üzerine çıktı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 2025'in ikinci çeyreğinde işsizlik oranının yüzde 33,2'ye yükseldiği bildirildi.

AA18 Ağustos 2025 Pazartesi 19:29 - Güncelleme:
Güney Afrika'da işsizlik artıyor: Oran yüzde 33'ün üzerine çıktı
Güney Afrika İstatistik Kurumu (Stats SA) verilerine göre, yüksek işsizliğin kronik bir sorun haline geldiği 63 milyon nüfuslu Güney Afrika'da, bu yılın ikinci çeyreğinde işsiz sayısı yaklaşık 160 bin artarak 8,36 milyona yükseldi.

İşsizlik oranı 2025'in ikinci çeyreğinde, yılın ilk çeyreğine kıyasla yüzde 0,3 artarak yüzde 33,2'ye ulaştı.

Ülkede beyaz ırkçı apartheid rejiminin yıkılıp demokrasiye geçildiği 1994'te yüzde 20 seviyesinde olan işsizlik, 2021'in son çeyreğinde yüzde 35,3 ile rekor seviyeye ulaşmıştı.

Güney Afrika hükümeti, işsizlik, eşitsizlik, yolsuzluk gibi ülkenin önde gelen sorunlarıyla mücadele için 15 Ağustos'ta ulusal diyalog süreci başlatmıştı.

