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Dünya

Güney Afrika'da kabakulak pandemisi patlak verdi

Güney Afrika Cumhuriyeti Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NICD), ülkenin Gauteng, KwaZulu-Natal ve Mpumalanga eyaletlerinde kabakulak pandemisi yaşandığını açıkladı.

AA12 Mayıs 2023 Cuma 15:05 - Güncelleme:
Güney Afrika'da kabakulak pandemisi patlak verdi
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NICD'den yapılan açıklamada, Gauteng, KwaZulu-Natal ve Mpumalanga eyaletlerinde son dönemde kabakulak vakalarında beklenmedik bir artış yaşandığı; bunun, salgın niteliği taşıdığı belirtildi.

Buna göre, 2019 yılında yüzde 39 olan kabakulak pozitif test oranının, bu yıl yüzde 69 seviyesine yükseldiğine işaret edilen açıklamada, bu oranın 0-4 yaş grubunda yüzde 83, 5-9 yaş grubunda ise yüzde 84 olarak tespit edildiği aktarıldı.

Dünyada daha çok kış ve bahar aylarında görülen kabakulak, solunum yoluyla bulaşıyor. Genellikle çocuklarda kulak altında şişlik şeklinde ortaya çıkan kabakulak hastalığını çocukken geçirmemiş kişiler, yetişkinlik dönemlerinde de bu hastalığa yakalanabiliyor.

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