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Dünya

Güney Afrika'da ''kaçak madenci karşıtı'' şiddet olayları yaşandı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kenti yakınlarındaki Kruggerdorp bölgesinde, kaçak altın madencilerine karşı düzenlenen protesto gösterileri şiddet olaylarına dönüştü.

AA4 Ağustos 2022 Perşembe 23:27 - Güncelleme:
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Geçen hafta Kruggerdorp'ta yasa dışı madenci oldukları iddia edilen kalabalık bir grup silahlı saldırganın, bölgedeki terk edilmiş bir madende klip çeken set ekibine gerçekleştirdikleri cinsel saldırı, Güney Afrika'da geniş toplumsal tepkilere neden olmuştu.

Güvenlik güçlerinin operasyonlarında, 100'ün üzerinde şüpheli gözaltına alınırken yaşanan çatışmalarda en az 2 şüpheli hayatını kaybetmişti. Polis, yakalanan kişilerin tamamının ülkeye kaçak yollardan giriş yapmış düzensiz göçmen olduğunu açıklamıştı.

- Protestocularla güvenlik güçleri arasında çatışmalar

Söz konusu olaya ilişkin bugün, Kruggersdorp sakinlerince gerçekleştirilen protesto gösterileri, kısa sürede yolların barikatlarla kapatıldığı, evlerden düzensiz göçmenlerin toplandığı şiddet olaylarına dönüştü.

Bu sırada protestocularla güvenlik güçleri arasında hafif çatışmalar yaşandı. Protestocuların taş ve cam şişe kullandığı çatışmalarda, güvenlik güçleri plastik mermiye de başvurdu.

Polisten yapılan açıklamada, protestoculara müdahale edilerek 19 düzensiz göçmenin kurtarıldığı belirtildi.

News 24'ün haberine göre, protestocular, kaçak altın madencisi düzensiz göçmenlerin kaldığı iddiasıyla 4 evi basarak buldukları ekipman ve kablolara el koydu. Bölge sakinleri, gün boyu bölgedeki saklanabileceklerini düşündükleri her yerde kaçak madenci aradı.

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