Güney Afrika'da kaçırılma vakalarında keskin artış görülüyor

AA 20 Mart 2022 Pazar 11:10 - Güncelleme: 20 Mart 2022 Pazar 11:11

Kıtanın, akademiden sanata, demokrasiden finansa, en önemli lokomotiflerinden Güney Afrika'da, emniyet güçlerinin yoğun mücadelesine rağmen artan güvenlik ve asayiş problemleri, hükümetin en öncelikli gündem maddelerinden biri durumunda.

Güney Afrika Polis Teşkilatının (SAPS) yayımladığı 2021 yılı istatistiklerine göre, günde ortalama 65 cinayet ve 110 cinsel saldırı vakasının yaşandığı ülkede, adam kaçırma vakalarında da bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 40'lık keskin artışla 8 bin 417 kaçırılma vakası kayıtlara geçti.

Bu dönemde, genellikle çok uluslu ve oldukça organize yapıya sahip fidye çeteleri tarafından kaçırılan iş insanları ve aile fertleri de sıklıkla ülke gündeminde yer aldı.

- HER 100 BİN KİŞİDE 10 KAÇIRILMA VAKASI

Afrika Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü Suç Araştırmacısı Lizette Lancaster, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Güney Afrika'da adam kaçırma vakalarının çok karmaşık faktörlere dayandığını ve genellikle başka bir suçla ilintili olarak gerçekleştiğini belirtti.

Lancaster, adam kaçırma vakaların neredeyse yarısının soygunlar sırasında yaşandığını, cinsel saldırı amaçlı kaçırmaların da tüm vakaların neredeyse dörtte birini oluşturduğunu söyledi.

Fidye amaçlı kaçırmaların diğerlerine kıyasla daha düşük orana sahip olduğunu aktaran Lancaster, "Son dönemde çok uluslu suç örgütlerinin, varlıklı vatandaşlarımızı hedef aldığını görüyoruz." dedi.

Lancaster, kaçırılma korkusunun Güney Afrika vatandaşları için ciddi bir sorun haline geldiğini belirterek "Güney Afrika, 100 bin kişide 10 kaçırılma oranıyla dünya genelinde istatistiklerde oldukça üst sıralarda." diye konuştu.

Güvenlik güçlerinin son dönemde fidye çetelerine ağır darbeler indirdiğini ifade eden Lancaster, "Polis teşkilatımızın, belirli suçları öncelik sırasına koyduğunda neler yapabileceğini görüyoruz." ifadesini kullandı.

- FİDYE ÇETELERİYLE MÜCADELE

Güney Afrikalı tanınmış gazeteci ve suç karşıtı aktivist Yusuf Abramjee de polisin, birkaç ay önce adam kaçırmalara karşı mücadeleyi yoğunlaştırdığını ve bu konuda özel ekipler kurduğunu söyledi.

Abramjee, buna rağmen gelecekte ülkede adam kaçırma vakalarının artmasının beklediğini kaydederek "Bu karmaşık yapılı çetelerin çoğu şanslarını deneyecek." dedi.

Fidye çetelerinin yapılarına da değinen Abramjee, "Bu çeteler çok yetenekli, çok tehlikeliler. İşlerini yakalanmadan halledebiliyorlar. Hatta uluslararası bağlantıları bile var." diye konuştu.

Abramjee, çetelerin, parası olduğunu düşündükleri herkesi hedef alabildiğini vurgulayarak "Kesinlikle Hint asıllı iş insanlarının ve yabancı uyrukluların kaçırılmalarında büyük artış görüyoruz." ifadesini kullandı.

İş dünyasının, kaçırılma korkusuyla güvenlik tedbirlerini giderek sıkılaştırdığına dikkati çeken Abramjee, bu durumun belli oranda işe yaradığını, kesin çözümün ise çetelerin çökertilip, üyelerini uzun süreli cezalarla hapse gönderilmesi olduğunu söyledi.