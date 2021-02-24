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Dünya

Güney Afrika'da Kovid-19 aşına 621 milyon dolar

Güney Afrika Kovid-19 aşı programına 621 milyon dolar bütçe ayırdı

AA24 Şubat 2021 Çarşamba 23:46 - Güncelleme: 24 Şubat 2021 Çarşamba 23:46
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Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en yoğun görüldüğü Güney Afrika Cumhuriyeti'nde hükümet Kovid-19 aşılama çalışmaları için 9 milyar rand (621 milyon dolar) bütçe ayırdı.

Maliye Bakanı Tito Mboweni, Kovid-19 aşılarının tedarik ve dağıtımı için 6,5 milyar rand (448,5 milyon dolar), aşıların uygulanması için 2,4 milyar rand (165,6 milyon dolar), aşı araştırmaları için 100 milyon rand (6,9 milyon dolar) olmak üzere hazineden toplamda 9 milyar rand bütçe ayrıldığını bildirdi.

Hazine Müsteşarlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Kovid-19 aşılarına erişim sağlanmasının hükümetin en acil önceliklerinden biri olduğu vurgulanarak 2021 sonuna kadar nüfusun yüzde 67'sinin aşılanmasının hedeflendiği kaydedildi.

Açıklamada, aşı programının gerek hayatların kurtarılmasında gerekse ekonominin iyileştirilmesinde çok önemli bir rol oynadığı hatırlatıldı ve bu aşıların tüm Güney Afrikalılara ücretsiz dağıtılacağı belirtildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 505 bini geçti, virüse bağlı can kaybı sayısı 49 bin 413'e yükseldi.

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