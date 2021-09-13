Güney Afrika'da Kovid-19 tedbirleri hafifletildi

AA 13 Eylül 2021 Pazartesi 00:45 - Güncelleme: 13 Eylül 2021 Pazartesi 00:45

Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, ulusa sesleniş konuşmasında, son haftalarda günlük Kovid-19 vaka sayılarının düştüğünü ve bu nedenle Kovid-19 tedbirlerinin hafifletilmesi kararı aldıklarını belirtti.

Bu karar kapsamında daha önce 22.00- 05.00 saatleri arasında geçerli sokağa çıkma yasağı, artık 23.00-04.00 saatleri arasında uygulanacak. Kamuya açık alanlarda maske takma zorunluluğu devam edecek.

İş yerleri ile çalışması zorunlu olmayan kuruluşlar saat 22.00'ye kadar faaliyet gösterebilecek.

Tüm toplantılar kapalı alanlarda en fazla 250, açık alanlarda ise en fazla 500 kişi ile sınırlandırılacak.

Perakende alkol satışına ise hafta içi 10.00 ile 18.00 saatleri arasında izin verilecek.

Yeni tedbirler gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 24 saatte 3 bin 961 kişinin Kovid-19'a yakalanmasıyla toplam vaka sayısı 2 milyon 858 bin 195'e yükseldi.

Salgın nedeniyle son 24 saatte 126 kişi hayatını kaybetti, toplam vefat sayısı 84 bin 877 olarak kayda geçti.