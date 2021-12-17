Güney Afrika'da Kovid-19 vaka sayıları rekor seviyeye ulaştı

Sağlık Bakanı Joe Phaahla, yaptığı açıklamada, salgının 4'üncü dalgasında bulunan ülkede son 7 günde kaydedilen günlük ortalama vaka sayılarının önceki dalgaların zirve noktalarını aştığını ifade etti.
Son bir haftada yeni vaka sayılarının yüzde 36,6 artış gösterdiğini vurgulayan Phaahla, hastaneye yatışlarda da yüzde 70'lik artış kaydedildiğinin altını çizdi.
Phaahla, bununla birlikte hastanelik vakalarda Kovid-19 semptomlarının hafif seyrettiğini kaydederek, "İyi haber iyileşme oranlarının yüzde 91 olması." dedi.
- Delta varyantının baskın olduğu 3'üncü dalgaya kıyasla vefat oranları düşük
Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 7 günde günlük ortalama 23 bin 383 vaka kaydedildi.
Güney Afrika'da Delta varyantının baskın olduğu 3. dalganın zirve noktasına ulaştığı temmuz ayının ilk haftasında günlük ortalama vaka sayısı 19 bin 885 idi.
Öte yandan, son 7 gün içerisinde vaka sayılarındaki rekor artışa rağmen, vefat sayılarının salgının önceki dalgalarına kıyasla son derece düşük kalması dikkati çekti.
Buna göre 10-16 Aralık'ta ülkede günde ortalama Kovid-19 nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti.
Salgının 3. dalgasının zirve noktasına ulaştığı 1-7 Temmuz'da günde ortalama 342 kişi vefat etmişti.