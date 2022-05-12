İSTANBUL 22°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Mayıs 2022 Perşembe / 11 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    15,4093
  • EURO
    16,0426
  • ALTIN
    905.139
  • BIST100
    2390.98
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Güney Afrika'da Kovid-19 vaka sayılarındaki artış dikkati çekiyor
Dünya

Güney Afrika'da Kovid-19 vaka sayılarındaki artış dikkati çekiyor

Afrika'da Kovid-19 vakalarının en sık görüldüğü Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son günlerde günlük vaka sayılarındaki hızlı artış dikkati çekiyor.

AA12 Mayıs 2022 Perşembe 18:47 - Güncelleme:
ABONE OL

Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NICD) verilerine göre, ülkede son 24 saatte tespit edilen Kovid-19 vaka sayısı 10 bin sınırını tekrar geçti.

Bu aynı zamanda, Kovis-19'un Omicron varyantının B.A.4 ve B.A.5 alt varyantlarının yoğun olarak görüldüğü ülkede son aylarda kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı olma özelliği taşıyor.

Son 7 gün içinde Kovid-19 testi pozitiflik oranı yüzde 25,1'e ulaştı. Vakalara en çok ülkenin başkenti Pretorya ve en büyük kenti Johannesburg'un bulunduğu Gauteng eyaletinde rastlanıyor.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saat içinde ülkede 10 bin 17 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 50 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, toplam vefat sayısı 100 bin 609'a ulaştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.