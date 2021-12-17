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Dünya

Güney Afrika'da savcıya silahlı saldırı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bir eyalet savcısı, mahkeme önünde kimliği belirsiz kişilerce uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

AA17 Aralık 2021 Cuma 00:48 - Güncelleme: 17 Aralık 2021 Cuma 00:48
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Güney Afrika Ulusal Savcılık Otoritesinden (NPA) yapılan açıklamada, savcı Lonwabo Booi'nin 15 Aralık'ta Kwazulu Natal eyaletindeki Umlazi Sulh Ceza Mahkemesinin önünde vurularak öldürüldüğü bildirildi.

NPA Başkanı Shamila Batohi, Güney Afrika'da adalet görevlilerinin ve tanıkların korunması konusunda iyileştirmeye ihtiyaç duyulduğunu kaydederek, görevi başında bir savcının öldürülmesini en sert şekilde kınadıklarını belirtti.

Saldırının, Booi'nin dahil olduğu herhangi bir davayla ilgili olup olmadığı henüz belirlenmedi.

Saldırganların yakalanmasına ilişkin çalışmalar devam ediyor.

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