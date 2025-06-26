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Dünya

Güney Afrika'da sel felaketi! Ölü sayısı 100'ü aştı

Güney Afrika'nın Doğu Cape eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar ve kar fırtınalarının neden olduğu sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 101'e yükseldi.

AA26 Haziran 2025 Perşembe 21:45 - Güncelleme:
Güney Afrika'da sel felaketi! Ölü sayısı 100'ü aştı
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Doğu Cape eyalet hükümetinden yapılan açıklamada, 9-12 Haziran'da şiddetli yağışların yol açtığı selde 38'i çocuk toplam 101 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Teşhis edilen 94 kişinin cenazesinin ailelerine teslim edildiği bilgisi paylaşılan açıklamada, kaybolan 2 çocuğun bulunması için bölgede arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

4 BİN KİŞİ EVSİZ KALMIŞTI

Ülkenin güney ve doğu kıyılarında 9-12 Haziran'da meydana gelen şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde yaklaşık 4 bin kişi evsiz kalmıştı.

Hükümet, KwaZulu-Natal, Doğu Kap, Batı Kap ve Özgür Devlet eyaletlerinde olumsuz hava koşullarının yol açtığı hasarın, hayati hizmetlerin aksamasına neden olmasından dolayı 19 Haziran'da ulusal afet durumu ilan etmişti.

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