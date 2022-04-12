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Dünya

Güney Afrika'da sel felaketinde en az 45 kişi hayatını kaybetti

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin doğusundaki Kwazulu-Natal eyaletinde meydana gelen sel felaketinde en az 45 kişi yaşamını yitirdi.

AA12 Nisan 2022 Salı 18:07 - Güncelleme: 12 Nisan 2022 Salı 18:08
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Ülkenin en büyük kentlerinden Durban ve çevresinde görülen şiddetli yağışlar sele neden oldu.

Kwazulu Natal eyaleti Kooperatif Yönetim ve Geleneksel İşler Yürütme Konseyi Üyesi Sipho Hlomuka, özellikle Durban kentini etkileyen sel felaketinde şimdiye kadar en az 45 kişinin öldüğünü bildirdi.

Güney Afrika Metalürji Servisine göre, Durban kenti çevresinde metrekareye düşen yağış miktarı son 24 saatte 300 milimetreye ulaştı.

Durban Belediye Başkanı Mxolisi Kaunda, bölgedeki çok şiddetli yağışlar karşısında hayrete düştüklerini söyledi.

Kaunda, afet ekipleri ve itfaiyenin bölgede mahsur kalan kişilerin kurtarılması için durmaksızın çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

Kwazulu Natal eyalet yönetimi, halka yüksek yerlere sığınma çağrısında bulundu.

Afrika'nın güneyinde son dönemde sıklıkla sel felaketleri meydana geliyor.

Uzmanlar, bu durumun küresel ısınmadan kaynaklanıyor olabileceğine dikkati çekiyor.

Ocak ayında Afrika'nın güneydoğusunu etkisi altına alan "Ana" isimli tropikal fırtınasında, Madagaskar, Mozambik ve Malavi'de en az 78 kişi hayatını kaybetmiş, on binlerce kişi yerlerinden olmuştu.

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