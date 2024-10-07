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Dünya

Güney Afrika'da silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti

Doğu Cape eyaletindeki Godini köyüne yapılan silahlı saldırıda, 6 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi de yaralandı.

AA7 Ekim 2024 Pazartesi 13:09 - Güncelleme:
Güney Afrika'da silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti
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Devlet televizyonu SABC'nin haberine göre, Kumbu bölgesindeki Godini köyüne kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Saldırıda ölen kişilerin, polis ile yerel halk arasında suçla mücadelede işbirliği sağlayan gönüllülerden oluşan Toplum Polisi Forumu (CPF) üyesi olduğu bildirildi.

News24'ün polis kaynağına dayandırdığı haberinde ise saldırının bölgede gerçekleşen hayvan hırsızlığı vakalarıyla ilintili olabileceği bilgisi paylaşıldı.

Doğu Cape eyaletinde geçen ay bir diğer köy saldırısında 15'i kadın 18 kişi hayatını kaybetmişti.

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