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Dünya

Güney Afrika'da soygun girişimi: 8 hırsız öldürüldü

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bir bankaya ait para nakil aracını soyma girişiminde bulunan kişilerden 8'i polisle girdikleri çatışmada öldürüldü.

AA7 Ağustos 2024 Çarşamba 17:43 - Güncelleme:
Güney Afrika'da soygun girişimi: 8 hırsız öldürüldü
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Polisten yapılan açıklamaya göre, Cape Town'un gecekondu mahallesi Khayelitsha'da meydana gelen olayda para nakil aracını soyma girişiminde bulunan çeteye operasyon düzenlendi.

Polisle çatışmaya giren çete üyelerinden 8'i vurularak öldürüldü, 5'i ise gözaltına alındı.

Operasyonda 11 tüfek, 2 tabanca ve yüklü miktarda patlayıcı malzeme ele geçirildi.

Öte yandan, bir milletvekilinin operasyon bölgesinde hazır bulunduğu iddiası tartışmalara neden oldu.

Polis Bakanı Senzo Mchunu, Güney Afrika Parlamentosu Polis Portföyü Komitesi Başkanı Ian Cameron'un bölgede bulunmasına ilişkin iddialar hakkında, siyasetçilerin polis operasyonlarına müdahale etmemesi gerektiğini söyledi.

Geçen hafta ülke genelinde düzenlenen suçla mücadele operasyonları kapsamında 14 bine yakın şüpheli gözaltına alınmıştı.

Dünyada suç oranlarının en yüksek seyrettiği ülkelerden Güney Afrika'da resmi verilere göre geçen yıl 27 binden fazla kişi cinayet sonucu yaşamını yitirmiş, 16 binden fazla adam kaçırma, 216 binin üzerinde soygun ve 53 bin tecavüz ve cinsel saldırı vakası kayıtlara geçmişti.

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