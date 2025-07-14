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Dünya

Güney Afrika'da suç örgütleriyle bağlantılı olduğu iddia edilen Polis Bakanı, görevden uzaklaştırıldı

Güney Afrika Polis Bakanı Senzo Mchunu, suç örgütleriyle işbirliği yaptığı ve bazı soruşturmalara müdahale ettiği iddiaları üzerine görevinden geçici olarak uzaklaştırıldı.

AA14 Temmuz 2025 Pazartesi 06:29 - Güncelleme:
Güney Afrika'da suç örgütleriyle bağlantılı olduğu iddia edilen Polis Bakanı, görevden uzaklaştırıldı
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Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, ulusa sesleniş konuşmasında, ülkenin kolluk kuvvetlerine sızdığı öne sürülen organize suç örgütlerine yönelik kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Ramaphosa, KwaZulu-Natal Emniyet Müdürü Korgeneral Nhlanhla Mkhwanazi'nin, Bakan Mchunu'nun suç örgütleriyle işbirliği yaptığı ve bu örgütlere yönelik soruşturmayı yürüten görev ekibini dağıttığı yönündeki iddiasına değinerek, "Bu iddialar, anayasa, hukukun üstünlüğü ve ulusal güvenlik açısından ciddi endişelere yol açmaktadır." dedi.

Bu iddiaların araştırılması için bağımsız bir yargı komisyonu kurulduğunu belirten Ramaphosa, komisyonun çalışmalarını yürütebilmesi için Mchunu'nun geçici süreyle görevden alındığını bildirdi.

Ramaphosa, bu göreve vekaleten Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Danışma Kurulu Başkan Firoz Cachalia'nın atandığını dile getirdi.

Mchunu ise yaptığı açıklamada, Ramaphosa'nın kararına saygı duyduğunu, hakkındaki suçlamalara dürüstçe yanıt vermeye hazır olduğunu ifade etti.

- BAKAN MCHUNU HAKKINDAKİ İDDİALAR

KwaZulu-Natal Emniyet Müdürü Mkhwanazi, geçen hafta yaptığı basın açıklamasında, Mchunu'nun suç örgütleriyle bağlantılı iş insanlarıyla işbirliği içinde olduğunu ve bu kişilerin yer aldığı organize suç yapılanmalarına yönelik hassas polis soruşturmalarına müdahale ettiğini iddia etmişti.

Mkhwanazi, Bakan Mchunu'nun KwaZulu-Natal'da siyasi amaçlarla işlenen 121 cinayet dosyasını soruşturan Siyasi Cinayetler Görev Ekibi'nin dağıtılmasına doğrudan etkide bulunduğunu öne sürmüştü.

Gauteng eyaletinde yürütülen bir diğer soruşturmanın siyasetçilerden iş insanlarına, polis yetkililerinden yargı mensuplarına çok katmanlı bir suç ağını ortaya çıkardığına işaret eden Mkhwanazi, bu yapının adalet sistemine sızarak soruşturmalara müdahale ettiğini kaydetmişti.

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