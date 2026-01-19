İSTANBUL 7°C / 0°C
  • Güney Afrika'da trajik kaza... 14 çocuk hayatını kaybetti
Dünya

Güney Afrika'da trajik kaza... 14 çocuk hayatını kaybetti

Güney Afrika'nın Gauteng eyaletinde, öğrenci servisi ile kamyonun çarpışması sonucu 14 çocuk hayatını kaybetti.

AA19 Ocak 2026 Pazartesi 23:33 - Güncelleme:
Güney Afrika'da trajik kaza... 14 çocuk hayatını kaybetti
ABONE OL

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, Johannesburg'un güneyindeki Vanderbijlpark bölgesi R553 kara yolunda ilkokul ve lise öğrencilerini taşıyan servis minibüsü, karşı yönden gelen kamyonla çarpıştı.

Kazada, minibüste bulunan öğrencilerden 11'i kaza yerinde, 3'ü kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.

Servis sürücüsünün hafif yaralı olarak kurtulduğu kazada, durumu ağır olan 3 öğrencinin de hastanedeki tedavileri sürüyor.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, yaptığı basın açıklamasında, öğrencilerin vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

