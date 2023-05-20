Güney Afrika'da Türkiye'deki seçim için oylama başladı

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, Türkiye'nin Pretorya Büyükelçiliği ile Cape Town Başkonsolosluğunca kurulan sandıklarda yerel saatle 08.00'den itibaren oy kullanmaya başladı, oy verme işlemi saat 22.00'ye kadar sürecek.

Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Ayşegül Kandaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ikinci tur için Pretorya Büyükelçiliğinde oy verme işlemlerinin başladığını, Güney Afrika'daki Türk vatandaşlarının bugün ve yarın oylarını kullanabileceğini belirtti.

Kandaş, "Oy verme işlemleri 21 Mayıs'ta yerel saatle 22.00'de sona erecek. Vatandaşlarımızı oy vermeye bekliyoruz." dedi.

Türkiye'nin Cape Town Başkonsolosu Sinan Yeşildağ da Cape Town'daki Century City Kongre Merkezi'nde kurulan sandıkta oy verme işlemlerinin sorunsuz bir şekilde devam ettiğini belirterek sandığa katılımın ilk turdakine benzer yoğunlukta olduğunu kaydetti.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, ülkede toplam 1392 seçmen bulunuyor.

Yurt dışında oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından oy pusulaları, YSK'nin belirlediği yöntemlerle yüksek güvenlik altında diplomatik kuryelerle Türkiye'ye nakledilecek.