26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7489
  • 6,4551
  • 256.938
  • 97171.9
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Güney Afrika'da yakıt taşıyan tanker patladı: 3 yaralı

Güney Afrika´da yakıt taşıyan tanker patladı. Patlama sonrası çıkan yangında 2´si itfaiye görevlisi olmak üzere 3 kişi yaralandı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kaza, başkent Cape Town´un kuzeydoğusundaki Worcester bölgesinde meydana geldi. Yakıt taşıyan bir tanker devrildi ve patlama meydana geldi. Yangına müdahale etmek için orada bulunan 2 itfaiye görevlisi ve 1 kişi yaralandı.

THY’den duygulandıran Eren Bülbül paylaşımı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Zırhlı birlikler davasında karar çıktı

Zırhlı birlikler davasında karar çıktı

MEB'den yeni 'teneffüs süresi' kararı

MEB'den yeni 'teneffüs süresi' kararı

Dev projede geri sayım başladı! Yıl sonunda açılacak

Dev projede geri sayım başladı! Yıl sonunda açılacak

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Büyük gözdağı: Oradaki ABD üslerini hedef alırız

Büyük gözdağı: Oradaki ABD üslerini hedef alırız

Dünyanın en büyük yeraltı şehrinde ortaya çıkarıldı... Tam 800 yıllık

Dünyanın en büyük yeraltı şehrinde ortaya çıkarıldı... Tam 800 yıllık

ABD Dışişleri Bakanlığı'nda casusluk krizi! Gizli belgeleri o ülkeye vermiş

ABD Dışişleri Bakanlığı'nda casusluk krizi! Gizli belgeleri o ülkeye vermiş

Fenerbahçe'den flaş Mesut Özil açıklaması

Fenerbahçe'den flaş Mesut Özil açıklaması
 

POPÜLER HABERLER

25 saatlik dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı

25 saatlik dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Süper Lig'de biten tüm transferler

Süper Lig'de biten tüm transferler

Emekliye 368 lira ek ödeme müjdesi

Emekliye 368 lira ek ödeme müjdesi

Türkiye'nin 11. sakin kenti seçildi! Turist akınına uğradı...

Türkiye'nin 11. sakin kenti seçildi! Turist akınına uğradı...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA