Güney Afrika'da yakıt taşıyan tanker patladı: 3 yaralı
Güney Afrika´da yakıt taşıyan tanker patladı. Patlama sonrası çıkan yangında 2´si itfaiye görevlisi olmak üzere 3 kişi yaralandı.
- DHA
Kaza, başkent Cape Town´un kuzeydoğusundaki Worcester bölgesinde meydana geldi. Yakıt taşıyan bir tanker devrildi ve patlama meydana geldi. Yangına müdahale etmek için orada bulunan 2 itfaiye görevlisi ve 1 kişi yaralandı.
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