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Dünya

Güney Afrika'da yangın çıkararak 76 kişinin ölümüne neden olan şüpheli yakalandı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en büyük şehri Johannesburg'da Ağustos 2023'te çok katlı bir binada 76 kişinin ölümüne neden olan yangını çıkardığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

AA24 Ocak 2024 Çarşamba 13:22 - Güncelleme:
Güney Afrika'da yangın çıkararak 76 kişinin ölümüne neden olan şüpheli yakalandı
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Güney Afrika Polis Hizmetleri Teşkilatından yapılan açıklamada, onlarca kişinin ölümüne neden olan yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 29 yaşındaki şüphelinin yakalandığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, şüphelinin, öldürdüğü bir kişinin cesedini binanın bodrum katında yakmaya çalışırken yangının çıktığını itiraf ettiği ve 76 kişinin ölümüne neden olmak suçlamasıyla mahkemeye çıkarılacağı kaydedildi.

Johannesburg şehrinde "terk edilmiş" olarak bildirilen ve ülkede yasa dışı bulunan kişilerin yaşadığı çok katlı bir binada Ağustos 2023'te çıkan yangında 76 kişi yaşamını yitirmişti.

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