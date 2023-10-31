Güney Afrika'daki ''Türk Meşesi''nin yerine yenisi dikildi

Türkiye'nin Cape Town Başkonsolosluğu ile Cape Town Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü kapsamında, şehrin sembolik mekanlarından Arderne Bahçeleri'nde etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinlikte, devrilen tarihi "Türk Meşesi"nin yerine Türkiye'den getirilen meşe fidanı dikildi.

DEVRİLEN TÜRK MEŞESİ GÜNEY AFRİKA'NIN EN BÜYÜK AĞAÇLARINDAN BİRİYDİ

Türkiye'nin Cape Town Başkonsolosu Sinan Yeşildağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehrin sembolik mekanlarından Arderne Bahçeleri'nde bulunan ve 100 yıldan uzun süre önce dikildiği tahmin edilen tarihi ağacın, 9 Ekim'de fırtına sonucu devrildiğini anlattı.

Yeşildağ, "Devrilen ağaç, bu bahçeyi kuran Bay Arderne tarafından getirtilmiş. Bu şahıs en iyi keresteyi bulmak amacıyla tüm dünyadan ağaç çeşitlerini gemicilerle getirtiyormuş." dedi.

Devrilen 26 metre yüksekliğinde ve yaklaşık 1,2 metre genişliğindeki ağacın koruma altında olduğunu aktaran Yeşildağ, "Ayrıca park yetkilileri, devrilen Türk Meşesi'nin Güney Afrika'daki en büyük 6 ağaçtan biri olduğu bilgisini verdi." ifadelerini kullandı.

Yeşildağ, etkinlik kapsamında devrilen ağacın yerine Türkiye'den getirilen meşe fidanının dikilmesinden mutluluk duyduğunu belirterek, "Artık şehirde Tana Baru (Osmanlı alimi Ebubekir Efendi'nin kabrinin bulunduğu mezarlık) dışında bir uğrak noktamız daha olacak." diye konuştu.

CAPE TOWN'DA TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN 100. YILI RESEPSİYONU

Türkiye'nin Cape Town Başkonsolosluğu, ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı dolayısıyla bir resepsiyon düzenledi.

Başkonsolosluk konutunda düzenlenen resepsiyona, çalışanların yanı sıra çok sayıda Türk ve Güney Afrikalı davetli katıldı.

Başkonsolos Yeşildağ, burada yaptığı konuşmada ise Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılını kutlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Türk ulusu özgürlüğü için çok mücadele etti ve bugün Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana başarabildiğimiz önemli siyasi, demokratik, ekonomik ve sosyal adımları gururla kutluyoruz." dedi.