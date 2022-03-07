Güney Afrika'dan BM'ye: Rusya'yı kınama kararı krizi sona erdiremez

AA 7 Mart 2022 Pazartesi 16:54 - Güncelleme: 7 Mart 2022 Pazartesi 16:54

Ramaphosa, yaptığı yazılı açıklamada, 2 Mart'ta BM Genel Kurulunda kabul edilen Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısını kınayan karar tasarısının, taraflar arasındaki çatışmanın sona erdirilmesi için anlamlı bir çağrı olmaması nedeniyle Güney Afrika'nın oylamada çekimser kaldığını belirtti.

BM kararının, taraflar arasındaki görüşmelerin başarılı olması için gereken koşulları yaratması gerektiğinin altını çizen Ramaphosa, "Bunun yerine siyasi diyalog yoluyla barışçıl çözüm çağrısı, karar tasarısının nihai metninin sonuna yakın tek bir cümleye indirildi. Bu, tarafların çabalarını sürdürmeleri için gereken cesareti ve uluslararası desteği sağlamıyor." ifadesini kullandı.

Ramaphosa, Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımlara da değinerek, "Düşmanlıkların durdurulması gerçekten de silah zoru ve ekonomik baskıyla sağlanabilir ancak bunun sürdürülebilir ve kalıcı bir barışa yol açması pek olası değildir." değerlendirmesinde bulundu.

BM'nin Rusya konusundaki karar tasarısına, 17 Afrika ülkesi "çekimser" oy kullanırken 8 ülke oylamaya katılmamış, Eritre ise "hayır" oyu kullanmıştı.

- ESKİ CUMHURBAŞKANI ZUMA'DAN PUTİN'E DESTEK AÇIKLAMASI

Öte yandan Güney Afrika'nın bir önceki Cumhurbaşkanı Jacob Zuma, "barış adamı" olarak değerlendirdiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e destek mesajı verdi.

Jacob Zuma Vakfından yapılan yazılı açıklamada, Batılı devletlerin Ukrayna konusunda Rusya'yı kışkırttığına işaret edilerek, Rusya'nın eylemlerinin haklı olduğu savunuldu.

Açıklamada, Güney Afrika'nın Rusya ile BRICS üyesi ülkeler arasında yer aldığı hatırlatılarak, Batı'nın BRICS ülkelerindeki hükümetlere yönelik gizli saldırılar yürüttüğü iddia edildi.

Güney Afrika Cumhurbaşkanlığı görevini 2009-2018 döneminde yürüten Zuma, yolsuzluk iddiaları nedeniyle görevden alınmıştı.