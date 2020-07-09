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Dünya

Güney Afrikalı alim Şeyh Hendricks Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin önde gelen isimlerinden Şeyh Siraaj Hendricks yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

AA09 Temmuz 2020 Perşembe 23:39 - Güncelleme: 09 Temmuz 2020 Perşembe 23:39
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Güney Afrika merkezli Azzawia Enstitüsü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Şeyh Hendricks'in birkaç haftadır hastanede tedavi gördüğü aktarıldı.

Açıklamada, "Şeyh Hendricks'in ölümü, Güney Afrika Müslümanları için büyük bir boşluk bıraktı." ifadesine yer verildi.

Şeyh Hendricks'in Azzawia Camisi'nin imamı olduğu hatırlatılarak, Güney Afrika Barış Enstitüsünün de kıdemli okutmanı olarak görev yaptığı ifade edildi.

Güney Afrika merkezli Awqaf Vakfı Başkan Yardımcısı Mickael Collier de Güney Afrikalı Müslümanlar olarak önde gelen bir bilim adamı ve aydını kaybettiklerini vurguladı.

Şeyh Hendricks, Cape Town Müslümanlarının önde gelen liderleri arasında yer alıyordu.

Güney Afrika Hilal komitesinde yer alan Şeyh Hendricks ayrıca 2020'nin en etkili 500 Müslüman ismi arasında sıralanmıştı.

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