Güney Afrikalı bakan ve eşi koronavirüse yakalandı

AA 14 Temmuz 2020 Salı 23:37 - Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 23:37

Bakan ve eşinin test sonuçlarını aldıktan sonra kendilerini karantinaya aldığı açıklanırken Bakan Mantashe'nin çalışmaya evinden devam edeceği kaydedildi.

Bakana salgının başlangıcından beri 3. kez Kovid-19 testi yapıldığı belirtildi.

- KOVİD-19 ÖNLEMLERİ BİR AY DAHA UZATILDI



Afrika'da en fazla Kovid-19 vakasının görüldüğü ülkede Kovid-19 tedbirleri 15 Ağustos'a kadar uzatıldı.

Ülkedeki tüm iş yerleri, ulaşım araçları ve ortak kapalı alanlarda maske takmak zorunlu hale gelirken, alkollü içki satışı da yasaklandı. Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa da iş ve sağlık gibi zorunlu haller dışında vatandaşlara evlerinden çıkmama çağrısı yaptı.

Ülkede bugüne kadar toplam 2 milyondan fazla test yapılırken Kovid-19 vaka sayısı 300 bine yaklaştı. En fazla vaka ise Gauteng bölgesinde görülüyor.