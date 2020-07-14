İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Temmuz 2020 Salı / 23 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8674
  • EURO
    7,8274
  • ALTIN
    399.429
  • BIST100
    117741
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Güney Afrikalı bakan ve eşi koronavirüse yakalandı
Dünya

Güney Afrikalı bakan ve eşi koronavirüse yakalandı

Güney Afrika Cumhuriyeti Maden Kaynakları ve Enerji Bakanı Gwede Mantashe ile eşi Nolwandle Mantashe'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

AA14 Temmuz 2020 Salı 23:37 - Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 23:37
ABONE OL

Bakan ve eşinin test sonuçlarını aldıktan sonra kendilerini karantinaya aldığı açıklanırken Bakan Mantashe'nin çalışmaya evinden devam edeceği kaydedildi.

Bakana salgının başlangıcından beri 3. kez Kovid-19 testi yapıldığı belirtildi.

- KOVİD-19 ÖNLEMLERİ BİR AY DAHA UZATILDI

Afrika'da en fazla Kovid-19 vakasının görüldüğü ülkede Kovid-19 tedbirleri 15 Ağustos'a kadar uzatıldı.

Ülkedeki tüm iş yerleri, ulaşım araçları ve ortak kapalı alanlarda maske takmak zorunlu hale gelirken, alkollü içki satışı da yasaklandı. Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa da iş ve sağlık gibi zorunlu haller dışında vatandaşlara evlerinden çıkmama çağrısı yaptı.

Ülkede bugüne kadar toplam 2 milyondan fazla test yapılırken Kovid-19 vaka sayısı 300 bine yaklaştı. En fazla vaka ise Gauteng bölgesinde görülüyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.