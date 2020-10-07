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Dünya

Güney Afrikalı işçiler sokaklara indi: 'Yoksulluğu ve iş kaybını sonlandır'

Güney Afrikalı işçiler yolsuzluk ve ekonomik krize karşı sokaklara indi. İşçi sendikaları, yolsuzlukların sonlandırılması ve daha fazla istihdam talebinde bulunuyor.

AA07 Ekim 2020 Çarşamba 21:55 - Güncelleme: 07 Ekim 2020 Çarşamba 21:55
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Güney Afrika Birlikleri Federasyonu, Güney Afrika Sendikaları Kongresi, Ulusal Sendikalar Konseyi ve Güney Afrika Sendikalar Federasyonunun destek verdiği yürüyüşe binlerce kişi katıldı.

Yürüyüşe kamu çalışanları dahil pek çok sektörden işçiler destek verirken, göstericiler hükümete daha fazla istihdam oluşturması ve yolsuzlukları sonlandırması çağrısı yaptı.

Göstericiler, "grev, anayasal hakkımız", "kayıt dışı para akışını durdur", "yoksulluğu ve iş kaybını sonlandır" ve "yolsuzluk demokrasimize karşı en büyük tehdittir" pankartları taşıdı.

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