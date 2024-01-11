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Dünya

Güney Afrikalılar ''Soykırımı Durdur'' sloganları atarak davaya destek verdi

Güney Afrika'nın Cape Town şehrinde İsrail aleyhine açılan soykırım davasına destek gösterisi yapıldı.

AA11 Ocak 2024 Perşembe 17:05 - Güncelleme:
Güney Afrikalılar ''Soykırımı Durdur'' sloganları atarak davaya destek verdi
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Ulusal medyada yer alan haberlere göre Güney Afrikalılar, Uluslararası Adalet Divanında (ICJ) bugün görülmesine başlanan davaya destek olmak üzere Cape Town şehrindeki Yüksek Mahkemenin önünde toplandı.

"Soykırımı Durdur" ve "Özgür Filistin" yazılı pankartlar taşıyan kalabalık, Filistin lehine sloganlar attı.

Çok sayıda hukukçu ve sivil toplum temsilcisinin katıldığı gösteride Gazze'deki soykırımın durdurulması çağrısı yapıldı.

Güney Afrikalı aktivist Allan Boesak, yaptığı konuşmada, "Güney Afrika, bugün Uluslararası Adalet Divanında çünkü tarihin doğru tarafında yer almak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Davaya destek olmak amacıyla gösterilerin ülke çapında süreceği belirtildi.

GÜNEY AFRİKA'NIN İSRAİL'E KARŞI ICJ'DE AÇTIĞI "SOYKIRIM DAVASI"

1948 tarihli BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'nin 9. maddesi uyarınca, bir devletin sözleşmenin maddelerini ihlal etmesi durumunda, sözleşmeye taraf herhangi bir devlet, ihlalci devlet aleyhine ICJ'de dava açabiliyor.

Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de işlediği fiillerle Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle 29 Aralık'ta ICJ'de dava açarak İsrail aleyhine ihtiyati tedbir kararı alınmasını istedi.

Güney Afrika, durumun aciliyeti sebebiyle ICJ'den tedbir kararına hükmetmesini talep ederken duruşmaların tamamlanmasının ardından Divan, tarafların beyanlarını ve delillerini inceleyerek karar için müzakerelere başlıyor.

Kararının açıklanması için hakimleri bağlayan bir son tarih bulunmamakla birlikte, Divan'ın önceki yargılamalarına bakıldığında soykırım gibi aciliyet gerektiren durumlarda bu sürenin birkaç hafta olduğu görülüyor.

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