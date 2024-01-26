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Dünya

Güney Afrika'nın kararı İsrail'i rahatsız etti! Uçuşları askıya aldılar

İsrail'in ulusal hava yolu şirketi El Al, aleyhinde 'soykırım' davası açan Güney Afrika'ya mart ayının sonundan itibaren uçuşları askıya almaya karar verdi.

AA26 Ocak 2024 Cuma 15:01 - Güncelleme:
Güney Afrika'nın kararı İsrail'i rahatsız etti! Uçuşları askıya aldılar
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İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, El Al Şirketi, mart sonundan itibaren Güney Afrika'nın Johannesburg kentine uçuşlarının askıya alınacağını duyurdu.

Bu kararın, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail aleyhine açtığı "soykırım" davasında ihtiyati tedbir talebine ilişkin kararın açıklanmasından saatler önce alınması dikkatleri çekti.

Jerusalem Post gazetesi, şirket içinden bir kaynağa dayandırdığı haberinde, El Al'nin güvenlik durumu ve Lahey'deki dava nedeniyle İsraillilerin Güney Afrika'ya seyahat etmek istemediğini ve bunun yerine Tokyo, ABD ve Tayland gibi yeni destinasyonları tercih ettiğini aktarmıştı.

UAD'nin Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine açtığı "soykırım" davasında ihtiyati tedbir talebine ilişkin kararını bugün açıklaması bekleniyor.

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