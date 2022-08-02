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Dünya

Güney Amerika'da maymun çiçeğinden ilk ölüm gerçekleşti

Güney Amerika ülkesi Peru'da maymun çiçeği virüsü nedeniyle ilk kez bir kişi yaşamını yitirdi.

AA2 Ağustos 2022 Salı 01:06 - Güncelleme:
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Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede maymun çiçeği vaka sayısının 300'ü aştığı, ilk ölümün kayıtlara geçtiği ifade edildi.

Açıklamada, ölen kişinin başkent Lima'da tedavisi devam eden erkek bir hasta olduğu bildirildi.

Peru, Latin Amerika ülkeleri içinde Brezilya'nın ardından maymun çiçeği vakası kaynaklı ölümün yaşandığı ikinci ülke oldu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 23 Temmuz'da başta Avrupa olmak üzere dünyada yayılmayı sürdüren maymun çiçeği salgınını Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) ilan etmişti.

DSÖ'nün 27 Temmuz'da yaptığı açıklamada, 78 ülkeden 18 binin üzerinde vakanın doğruladığı, vakaların yüzde 70'ini Avrupa bölgesi, yüzde 25'ini de Amerika bölgesinin oluşturduğu bildirilmişti.

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