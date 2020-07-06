İSTANBUL 32°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
06 Temmuz 2020 Pazartesi / 15 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8671
  • EURO
    7,7509
  • ALTIN
    391.263
  • BIST100
    115748
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Güney Amerika'nın ilhak planını ret bildirisiyle ilgili Hamas'tan açıklama: Değerli
Dünya

Güney Amerika'nın ilhak planını ret bildirisiyle ilgili Hamas'tan açıklama: Değerli

Hamas, Arap Amerikan Komitesi'nin girişimiyle Güney Amerika'dan 300 kurum ve kişinin imzasını taşıyan İsrail'in ilhak planını kınayan bildirinin değerli olduğunu açıkladı. Açıklamada, 'Bu uluslararası duruş, işgalin ırkçılığına karşı halkımızın haklarını vurgulamaktadır' ifadeleri yer aldı.

AA06 Temmuz 2020 Pazartesi 07:12 - Güncelleme: 06 Temmuz 2020 Pazartesi 07:14
ABONE OL

Hamas Sözcüsü Hazim Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu uluslararası duruş, işgalin ırkçılığına karşı halkımızın haklarını vurgulamaktadır" ifadelerini kullandı.

Kasım, işgal liderlerinin durmak bilmeyen suçları ve uluslararası hukuku hiçe sayan ihlalleri sebebiyle uluslararası mahkemelerde yargılanması çağrısı yaptı.

Bildirinin önemine işaret eden Kasım, devletlerden ve uluslararası örgütlerden, İsrail'in planlarını reddeden tavırlarını, ilhak planlarını uygulamaya engel olan adımlar atmaya doğru tercüme etmelerini istedi.

Pazar günü insan hakları alanında çalışan sivil toplum örgütü Arap Amerikan Komitesi'nin girişimiyle Güney Amerika'nın tüm ülkelerinden 300 kurum, siyaset ve kültür adamı tarafından imzalanan bildiride, İsrail'in ilhak planı kınandı ve İsrail'e uluslararası yaptırımlar uygulanması talep edildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.