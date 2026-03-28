  • Güney Asya'da Hürmüz heyecanı! İran, 20 gemiye kapıları açtı
Dünya

Güney Asya'da Hürmüz heyecanı! İran, 20 gemiye kapıları açtı

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, İran'ın Pakistan bayraklı 20 geminin daha Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verdiğini ve günlük 2 geminin boğazdan geçeceğini bildirdi.

28 Mart 2026 Cumartesi 22:46
Güney Asya'da Hürmüz heyecanı! İran, 20 gemiye kapıları açtı
Dar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, "İran hükümetinin, Pakistan bayraklı 20 geminin daha Hürmüz Boğazı'ndan geçmesine izin vermeyi kabul ettiğini ve günde 2 geminin boğazdan geçeceğini bildirmekten mutluluk duyuyorum." ifadesini kullandı.

Bu adımı memnuniyetle karşıladıklarını ve bunun İran tarafından yapılmış "yapıcı bir jest" olduğunu vurgulayan Dar, "Bu, barış habercisidir ve bölgede istikrarın sağlanmasına yardımcı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Dar, "Diyalog, diplomasi ve böylesine güven tesis edici adımlar, ileriye dönük yegane adımlardır." görüşünü paylaştı.

Pakistan Dışişleri Bakanı Dar, paylaşımında ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'u etiketledi.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, BAE ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

