İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ağustos 2025 Çarşamba / 26 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,9292
  • EURO
    47,7599
  • ALTIN
    4398.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Güney Asya'da “Tejas” hamlesi: 7.4 milyar dolarlık proje resmen onaylandı
Dünya

Güney Asya'da “Tejas” hamlesi: 7.4 milyar dolarlık proje resmen onaylandı

Hindistan hükümeti, Hava Kuvvetleri'nin modernizasyonu kapsamında 97 adet yerli üretim Tejas LCA Mark-1A savaş uçağı için yaklaşık 7.4 milyar dolarlık projeyi onayladı. Anlaşma, hem “Make in India” girişimini destekliyor hem de savunma sanayisinde yerlileşmeyi hızlandırmayı hedefliyor.

AA20 Ağustos 2025 Çarşamba 18:07 - Güncelleme:
Güney Asya'da “Tejas” hamlesi: 7.4 milyar dolarlık proje resmen onaylandı
ABONE OL

Asian News International'ın (ANI) savunma kaynaklarına dayandırdığı habere göre, ülkedeki yerel kalkınmayı teşvik için yürütülen "Make in India" girişiminin bir parçası olan anlaşmaya nihai onay, düzenlenen üst düzey bir toplantıda verildi.

Yaklaşık 7.4 milyar dolar değerindeki anlaşma kapsamında alınacak 97 adet LCA Mark-1A savaş uçağının, envanterden tamamen çıkarılması planlanan Mig-21 tipi savaş uçaklarının yerini alması hedefleniyor.

Tejas savaş uçağı üreticisi Hindustan Aeronautics Limited (HAL) şirketi tarafından üretilecek olan ve daha gelişmiş radar sistemlerine sahip yeni LCA Mark-1A uçaklarındaki yerli üretim oranının yüzde 65'in üzerinde olacağı belirtiliyor.

Savunma Bakanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından desteklenen yerli savaş uçağı projesinin, hem savunma sanayide yerlileşmeyi hızlandırması hem de ülke çapında küçük ve orta ölçekli işletmelere iş imkanı sağlaması bekleniyor.

Projeyle, Hindistan'ın havacılık sektöründeki öz yeterliliğini güçlendirilmesi amaçlanıyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Geceyi gündüze çeviren meteor! Ateş topu gökyüzünü aydınlattı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.