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Dünya

Güney Çin Denizi'nde gerilim

Çin ile Filipinler arasında, Güney Çin Denizi'nde egemenlik ihtilafına konu olan Scarborough Sığı çevresinde sahil güvenlik birimlerinin dahil olduğu sürtüşme yaşandığı bildirildi.

AA4 Aralık 2024 Çarşamba 15:33 - Güncelleme:
Güney Çin Denizi'nde gerilim
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Çin ve Filipinler sahil güvenlik birimlerinin farklı anlatımlarında iki ülke gemilerinin ihtilaflı sığlığın çevresinde karşılıklı engelleyici eylemlerde bulunduğu ve temaslar sırasında çarpıştığı belirtildi.

Çin Sahil Güvenliği Sözcüsü Liu Dicün, yaptığı açıklamada, Filipinler'in 3003 bordo numaralı gemisinin Çin tarafının uyarılarına rağmen sert bir dönüş yaparak 3302 bordo numaralı Çin Sahil Güvenlik gemisine yandan çarptığını ileri sürdü.

Filipin Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamada ise Çin Sahil Güvenliğinin bölgede rutin devriye yapan Filipin gemilerine "tazyikli suyla" müdahale ettiğini ve gemilerin seyir antenlerini hedef aldığını iddia etti.

- SCARBOROUGH SIĞI

Üçgen biçimli, ortasında lagün bulunan bir deniz bendi olan Scarborough Sığı, Güney Çin Denizi'nin doğusunda Filipinler'in kuzeyindeki Luzon Adası'na 120 deniz mili (222 kilometre) mesafede yer alıyor.

Filipinler'in "Panatag", Çinlilerin "Huangyan" adını verdiği sığlık, halen iki ülkenin çatışan egemenlik iddialarını seyrüsefer faaliyetleriyle sergilediği bir bölge olma özelliği taşıyor.

Bölgede 2012'de Filipinler Sahil Güvenliğinin kaçak avlandıkları gerekçesiyle 8 Çin balıkçı gemisini alıkoyma girişimi, Çin Sahil Güvenliğinin olaya müdahalesiyle iki ülke arasında gerilime dönüşmüş, sürtüşmelerin ardından Çin resifin kontrolünü ele geçirmişti.

- GÜNEY ÇİN DENİZİ ANLAŞMAZLIĞI

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.

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