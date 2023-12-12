İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Aralık 2023 Salı / 30 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,0408
  • EURO
    31,4043
  • ALTIN
    1856.02
  • BIST100
    7691.31
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Güney Çin Denizi'nde sular durulmuyor: Filipinler Çin büyükelçisi bakanlığa çağırıldı
Dünya

Güney Çin Denizi'nde sular durulmuyor: Filipinler Çin büyükelçisi bakanlığa çağırıldı

Filipinler, Çin Büyükelçisi Huang Xilian'ı Güney Çin Denizi'ndeki eylemleri nedeniyle bakanlığa çağırdı.

IHA12 Aralık 2023 Salı 12:24 - Güncelleme:
Güney Çin Denizi'nde sular durulmuyor: Filipinler Çin büyükelçisi bakanlığa çağırıldı
ABONE OL

Güney Çin Denizi'nde Filipinler ve Çin arasında tansiyon yine yükseldi. Filipinler Dışişleri Bakanlığı, hafta sonu Güney Çin Denizi'nde art arda yaşanan tacizleri protesto etmek amacıyla Çin'in Manila Büyükelçisi Huang Xilian'ı bakanlığa çağırdığını duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre Manila, Çin'den gemilerine Filipinler gemilerine karşı yasa dışı eylemler ve tehlikeli manevralarına son vermesi konusunda talimat vermesini istedi. "Çin gemilerinin Filipinler'in münhasır ekonomik bölgesindeki eylemleri yasa dışıdır ve seyrüsefer haklarını ihlal etmektedir" ifadesi kullanılan açıklamada, Çin'in balıkçılara yakıt ve yiyecek göndermek üzere yola çıkan 3 gemiye tazyikli su ile müdahale etmesi kınandı. Çin'in Manila Büyükelçiliği ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Filipinler ve Çin Pazar günü denizde yaşanan gerginlik nedeniyle karşılıklı suçlamalarda bulunmuştu. Çin Dışişleri Bakanlığı gemilerin çarpıştığını belirtmiş, Filipinler ise Çin sahil güvenliğinin ikmal gemilerine defalarca tazyikli su sıktığını ve gıda taşıyan teknelerden birine "kasıtlı olarak" çarptığını açıklamıştı.

Çin, Güney Çin Denizi'nin büyük bir bölümü üzerinde hak iddia ederken, Brunei, Malezya, Filipinler, Tayvan ve Vietnam da bölgede egemenlik iddialarında bulunuyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.