Güney Çin Denizi'nde yeni gerilim: Pekin, ABD'yi hedef aldı

Çin, ABD'yi Güney Çin Denizi bölgesinde "kasıtlı olarak" istikrarsızlık yaratmakla suçladı.

Global Times gazetesinin haberine göre, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, başkent Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, ABD'nin Filipinler lehine yaptığı açıklamalara yanıt verdi.

Kanıtların, "ihlal ve kışkırtıcı" faaliyetlerde bulunan tarafın Filipinler olduğunu gösterdiğini savunan Lin, Washington yönetimini, Çin'in egemenliğini savunmak için aldığı "meşru ve yasal önlemleri" karalamakla suçladı.

Sözcü Lin, ABD'nin ABD-Filipinler Karşılıklı Savunma Anlaşması'nı Çin'i "tehdit etmek" için kullanmaya çalıştığını belirterek, Washington yönetimini, Güney Çin Denizi'nde "kasıtlı olarak

cepheleşmeyi körüklemek ve istikrarsızlık yaratmakla" itham etti.

Çin ile Filipinler gemileri, 12 Ekim'de Güney Çin Denizi'nde iki ülke arasında ihtilafa konu olan Thitu Adası çevresindeki sularda karşı karşıya gelmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığının konuya ilişkin açıklamasında ise Filipinler'in yanında olunduğu belirtilerek, Çin'in "bölgesel istikrarı zedeleyen tehlikeli eylemlerine" tepki gösterilmişti.

- GÜNEY ÇİN DENİZİ ANLAŞMAZLIĞI

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarına konu oluyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine, bölge ülkeleri ve ABD karşı çıkıyor.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.