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Dünya

Güney Kafkasya'da gerilim had safhayken Rusya'dan Hazar Denizi çevresinde askeri tatbikat

Rusya, Azerbaycan'ın da sınırının bulunduğu Hazar Denizi'nde askeri tatbikata başladığını açıkladı.

IHA16 Ekim 2020 Cuma 11:58 - Güncelleme: 16 Ekim 2020 Cuma 11:58
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Ermenistan’ın işgal ettiği topraklardan Azerbaycan topraklarına gerçekleştirdiği saldırılarla Güney Kafkasya’da gerilim had safhaya ulaşırken Rusya Savunma Bakanlığı’ndan kritik bir açıklama geldi. Açıklamada, Azerbaycan’ın da sınırının bulunduğu Hazar Denizi’nde askeri tatbikata başlandığı duyuruldu.

“Tatbikat, Abşeron Yarımadası’nın kuzeyindeki Hazar Denizi’nin orta kesiminde gerçekleştirilecek. Toplam 6 gemi, 7 uçak ve 400’den fazla asker tatbikata katılacak” denildi.

Tatbikatın herhangi bir tehdit oluşturmadığı ve ticari gemi taşımacılığına kısıtlamalar getirilmediği belirtildi.

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