İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ocak 2026 Cuma / 12 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,505
  • EURO
    51,6919
  • ALTIN
    6816.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Güney Kıbrıs dünyaya rezil oldu! Askeri tatbikatta görülmemiş olay
Dünya

Güney Kıbrıs dünyaya rezil oldu! Askeri tatbikatta görülmemiş olay

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Savunma Bakanlığı ve polisi, bir tatbikat esnasında ortadan kaybolan 13 kilogram TNT patlayıcıyı arıyor.

AA30 Ocak 2026 Cuma 21:58 - Güncelleme:
Güney Kıbrıs dünyaya rezil oldu! Askeri tatbikatta görülmemiş olay
ABONE OL

Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesinin haberinde, GKRY'de yetkililerin kaybolan 13 kilogram TNT patlayıcı için alarmda olduğu belirtildi.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Christos Pieris, yaptığı açıklamada, tatbikat esnasında 3 ayrı noktaya patlayıcı yerleştirdiklerini, 2 noktanın patladığını ancak 3. noktada patlama olmadığını ifade etti.

1 SAAT ARADILAR

Pieris, güvenlik protokolü nedeniyle eğitim gören askerlerin 1 saat bekledikten sonra bölgeyi taradığını ancak patlayıcıları bulamadığını aktardı.

Savunma Bakanlığı ve polis yetkililerinin iki senaryo üzerinde çalıştığını belirten Pieris, ilk senaryonun patlayıcıların 2. kısımda patladığı, ikinci senaryonun ise patlayıcıların çalındığı olduğunu kaydetti.

ÖNERİLEN VİDEO

Kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.