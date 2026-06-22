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Dünya

Güney Kıbrıs'ta esrarengiz ölüm! 22 yaşındaki üniversite öğrencisi ölü bulundu

Sahruar Ahmed Emon, eğitim için bulunduğu Güney Kıbrıs'ta 12 Haziran'dan bu yana kayıp olarak aranıyordu. 22 yaşındaki öğrencinin cansız bedenine ulaşılırken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen bir kişi gözaltına alındı.

IHA22 Haziran 2026 Pazartesi 10:46 - Güncelleme:
Güney Kıbrıs'ta esrarengiz ölüm! 22 yaşındaki üniversite öğrencisi ölü bulundu
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Güney Kıbrıs'ta 12 Haziran tarihinde kaçırıldığı kaydedilen 22 yaşındaki Bangladeşli üniversite öğrencisi Sahruar Ahmed Emon'un cesedi Kofinou bölgesinde bulundu. Rum polisinin açıklamasına göre, öğrencinin cesedinde bıçak izleri tespit edilirken, ölüm nedeninin boğulma olduğu belirtildi. Olayla ilgili Bangladeşli 22 yaşındaki bir kişi gözaltına alındı. Polis, şüphelinin suçunu itiraf ettiğini ve cesedin bulunduğu yeri gösterdiğini açıkladı. Şüphelinin üzerinde Emon'a ait cep telefonunun bulunduğu da kaydedildi.

Öğrencinin kaçırılmasının ardından Yunanistan'da yaşayan babasına internet üzerinden fidye talepleri içeren mesajlar gönderildiği belirtildi. Edinilen bilgilere göre, gönderilen mesajlarda önce pazar gününe kadar 10 bin euro, ardından pazartesi gününe kadar 25 bin euro olmak üzere toplam 35 bin euro talep edildi. Mesajlarda, paranın ödenmemesi halinde öğrencinin böbreğinin alınacağı yönünde tehditlerde bulunulduğu kaydedildi.

Öğrencinin babasının ise internet üzerinden gönderdiği mesajda, "Mesajınızı aldık. Durumu ayarlamaya ve istediğinizi yapmaya çalışıyoruz. Lütfen kötü bir şey yapmayın. Ya güncel bir fotoğrafını göndermenizi ya da kısa bir sesli mesaj göndermesine izin vermenizi rica ediyoruz. İş birliği yapıyoruz ve biraz zamana ihtiyacımız var" ifadelerini kullandığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, fidye talepleri ve tehdit mesajlarının da inceleme kapsamında olduğu bildirildi.

Bangladeş hükümetinin olayla ilgili açıklama yaparak cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılmasını ve sorumluların adalet önüne çıkarılmasını talep ettiği öğrenildi.

  • Sahruar Ahmed Emon
  • Güney Kıbrıs
  • Kayıp Öğrenci

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