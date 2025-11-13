Güney Kıbrıs'ta işgalci damgası yediler! Yahudiler için düğmeye basıldı

Rum basınında yer alan haberlere göre AKEL Genel Sekreteri Stefanou, düzenlediği basın toplantısında, Temsilciler Meclisi'ne iki madde halinde yasa tasarısı sunulduğunu belirtti.



Stefanou, tasarının amacının, Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan ülkelerin vatandaşlarına, Güney Kıbrıs'ta büyük ölçekli mülk satışına sınırlama ve denetim getirilmesi, mülk edinimi için ölçülebilir, şeffaf kriterler belirlenmesi olduğunu ifade etti.



Tasarıda, AB vatandaşı olmayan kişilerin geniş araziler satın alma imkanının sona erdirilmesi amaçlanıyor. Bu kişilerin GKRY'de mülk edinmek istemeleri halinde ancak 200 metrekareye kadar konut, 300 metrekareye kadar bir ofis ve 200 metrekareye kadar bir dükkan satın alınmasına müsaade edilmesi öngörülüyor.



Yabancı hisseli şirketlerin konut satın almasının tamamen yasaklanması istenen tasarıda, GKRY ile diğer AB üyesi ülkelerin şirketleri aracılığıyla dolaylı alımların önüne geçilebilmesi için nihai alıcının kimliğinin satışlarda açıklanması kuralının konulması talep ediliyor.



AKEL Genel Sekreteri Stefanou, bu yılın başında yaptığı açıklamalarda, İsraillilerin GKRY'de kontrolsüz mülk almalarına karşı çıkarak, onların Ada'da gettolaştığını savunmuştu.



İsrail ise Stefanou'yu "Yahudi karşıtı" olmakla itham etmişti.