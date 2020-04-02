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Dünya

Güney Kıbrıs'ta koronavirüslü kadın doğum yaptı

Güney Kıbrıs'ta koronavirüs (Covid-19) taşıyan bir kadın sezaryenle doğum yaptı. Annenin ve doğan erkek bebeğin durumunun iyi olduğu ve bebeğe de test yapılacağı belirtildi.

DHA02 Nisan 2020 Perşembe 13:09 - Güncelleme: 02 Nisan 2020 Perşembe 13:09
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Güney Kıbrıs'ta bir erkek çocuk dünyaya getiren Rum kadın için özel bir ameliyathane oluşturuldu. Ülkenin Baf İlçesi'nde hamile bir kadına koronavirüs teşhisi kondu. Bir süre sonra kadının Lefkoşa'daki Makarios Hastanesi'ne sevk edilmesi kararı alındı. Doktorların isteği üzerine kadının sezaryenle doğum yapması kararı alındı. Rum kadın, Makarios Hastanesi'nde hazırlanan özel ameliyathanede sezaryen yöntemiyle doğum yaptı.

ANNE VE ÇOCUĞUN DURUMU İYİ

Doğumunda yer alan Dr. Marios Loizou, annenin ve çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Loizou, “Yeni doğan bebeğe de test yapılacak ve ayrı ayrı takipleri devam edecek" diye konuştu.

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