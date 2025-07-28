Güney Kıbrıs'ta orman yangını... Rum yönetimi ''kırmızı alarm'' verdi

Rum basınında yer alan bilgilere göre, GKRY Orman Genel Müdürlüğü, aşırı sıcaklar ve artan nem oranları nedeniyle 29 Temmuz Salı günü için "kırmızı alarm" vererek vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi.

GKRY'de 36-40 derece arasında olması beklenen hava sıcaklığından dolayı, GKRY Orman Genel Müdürlüğü yarını kritik gün olarak duyurarak alarm seviyesini sarıdan kırmızıya çıkardı.

Geçen hafta çarşamba günü GKRY'nin Limasol kentinde çıkan orman yangınında 2 kişi yaşamını yitirirken 50'den fazla kişi yaralanmış ve maddi zarar meydana gelmişti.

