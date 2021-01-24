İSTANBUL 13°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ocak 2021 Pazar / 10 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4126
  • EURO
    9,0363
  • ALTIN
    441.833
  • BIST100
    1542.45
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Güney Kıbrıs'ta sistem çöktü: 'Temaslısınız' mesajı paniğe neden oldu
Dünya

Güney Kıbrıs'ta sistem çöktü: 'Temaslısınız' mesajı paniğe neden oldu

üney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde arızalanan filyasyon sistemi, yüzlerce kişiye sms yolu ile 'Pozitif vakalar ile yakın temaslısınız' mesajı paniğe neden oldu.

DHA24 Ocak 2021 Pazar 17:59 - Güncelleme: 24 Ocak 2021 Pazar 18:36
ABONE OL

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde filyasyon sistemi çöktü. Yaşanan arıza nedeniyle yüzlerce kişiye sms yolu ile "Pozitif vakalar ile yakın temaslısınız" mesajı gönderildi. Mesajı yüzlerce kişi, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) İnovasyon Müsteşarlığı'nı ve Sağlık Bakanlığı'nı telefon yağmuruna tuttu. Yaşanan krizin ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) İnovasyon Müsteşarlığı açıklama yaparak koronavirüs filyasyon sisteminde iyileştirme yapılırken teknik arıza meydana geldiğini mesajın dikkate alınmaması gerektiği ifade edildi. İnovasyon Müsteşarlığı yaşanan arıza nedeniyle halktan özür diledi.

RUM KESİMİNDE SON DURUM

Güney Kıbrıs’ta dün son 24 saatte 122 yeni vaka saptanırken, koronavirüsü nedeniyle 4 kişinin daha hayatını kaybettiği ifade edildi. Güney Kıbrıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 183'e ulaşırken, vaka sayısı 30 bine dayandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.