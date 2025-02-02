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Dünya

Güney Kıbrıs'ta skandal ayyuka çıktı! Rumlar ayaklandı: İsrail'e verilmesi akılsızca

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) yayınlanan CyprusMail gazetesi, Larnaka Havalimanı'ndaki İsrail varlığıyla ilgili Rum hükümetine 'İsrail'e egemenlik devri' eleştirisinde bulundu.

AA2 Şubat 2025 Pazar 08:15 - Güncelleme:
Güney Kıbrıs'ta skandal ayyuka çıktı! Rumlar ayaklandı: İsrail'e verilmesi akılsızca
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CyprusMail'de "Bizim görüşümüz: Hükümetin, İsrail güvenlik varlığına ilişkin sessizliği endişelere yol açıyor" başlığıyla birinci sayfada yayımlanan makalede, Larnaka Havalimanı'nda yaşananlara dikkat çekilerek, hükümetin bu konuyu başarıyla halı altına süpürdüğü ileri sürüldü.

Bölgede çok sayıda cephesi bulunan İsrail'in güvenlik personelinin Larnaka Havalimanı'nda devriye gezmesinin ve hava trafiğini yönlendiren kuleye erişiminin olmasının "akılsızca" olarak tanımlandığı makalede, bu durumun "İsrail'e egemenlik devri" olduğu kaydedildi.

Makalede, "Hükümetimiz, İsrail güvenliğinin birinci önceliğinin kendi vatandaşlarını korumak olduğunu ve bu sebeple Kıbrıs'a zarar verecek eylemlerde bulunabileceğini düşünmedi mi?" sorusu yöneltilirken, hükümetin bu konulardaki sessizliği eleştirildi.

GKRY hükümetinin, Larnaka Havalimanı'nda hava trafik kontrol kulesi ve havalimanı çevresindeki İsrail güvenlik personeli varlığına dair raporları yalanlamamasının iyiye işaret olmadığı vurgulanan makalede, Kıbrıs'ın ana havalanının güvenliğini başka bir devletin güvenlik güçlerine teslim ettiğine dikkat çekildi.

Ana muhalefet Emekçi Halkın İlerici Partisi'nin (AKEL) Larnaka ve Baf havalimanlarıyla ilgili hükümete meşru sorular yönelttiği hatırlatılan makalede, "Hükümetin İsraillilerin havaalanlarının güvenliğine kendi personelleriyle katılımıyla ilgili olarak AKEL'in sorularına sessiz kalması şüphelidir ve vatandaşların endişesini artırmaktadır. İsrail yetkilileri, ülkenin herhangi bir havaalanının güvenliğiyle ilgili konularda herhangi bir katılım talebinde bulundu mu? Eğer bulundularsa, hükümetin onlara yanıtı ne oldu?" ifadeleri kullanıldı.

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