Güney Kıbrıs'ta 'Yahudi' alarmı! Rum halkı tedirgin: İsrail bizi işgal ediyor

Politis'in internet sitesinde yer alan haberde, İsrail-İran çatışmalarının ardından GKRY'ye giden İsraillilerin sayısının 15 bine ulaştığı belirtildi.

"Başka bir vadedilmiş toprak gibi. Yahudiler neden Kıbrıs'tan arazi alıyor?" başlığıyla yayımlanan haberde, Kovid-19 salgını sırasında da İsraillilerin GKRY'yi arka bahçeleri gibi kullandıklarına dikkat çekilerek, Yahudi Chabad Örgütü'nün, Güney Kıbrıs'taki varlığına işaret edildi.

Haberde, GKRY'ye gelen Yahudilerin neredeyse bir şehir kurdukları savunularak, Güney Kıbrıs'ta Chabad Örgütü'ne ait 6 ev, bir sinagog, bir anaokulu, bir Mikve (dini ritüel banyosu), bir Kaşrut (Yahudiler için 'Helal' sertifikasyon kuruluşu), bir mezarlık ve yaz programları için aktivite alanı bulunduğu bilgisine yer verildi.

AKEL BENZER ENDİŞELERİ TAŞIYOR

Güney Kıbrıs'ta ana muhalefet görevini üstlenen aşırı solcu Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL) Genel Başkanı (Genel Sekreter) Stefanos Stefanu, partisinin kongresinde yaptığı konuşmada, İsraillilerin GKRY'de kontrolsüz şekilde topraklar satın aldığına işaret ederek, "Ülkemiz elden gidiyor. İsrail bizi işgal ediyor." ifadesini kullandı.

Konuşmasında, "Büyük tehlike yolda. Ülkemiz elden gidiyor" uyarısında bulunan Stefanu, İsraillilerin kritik ve ulusal güvenliği tehdit eden yerlerden de mülkler aldığına değinerek, şunları söyledi:

"İsrail vatandaşlarının, siyonist okulları ve sinagoglar kurarak kapalı alanlar (gettolar) yaratma olgusunun gelişimini görüyoruz. İsraillilerin Kıbrıs'ta önemli ekonomik birimleri ve geniş toprak alanlarını, organize ve kapsamlı bir şekilde satın aldıklarına tanık oluyoruz."

AKEL'in kongre nedeniyle sosyal medya paylaşımlarında da "Yeni İsrail", "İsrail'in yeni işgal ettiği ülke" ifadeleri öne çıktı.

