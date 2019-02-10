Güney Kore, ABD birlikleri için ödemeyi arttırdı

Güney Koreli ve ABD’li yetkililer arasında ülkede bulunan ABD askerlerinin finansmanının arttırılması için kısa dönemli bir anlaşma imzalandı. Anlaşmanın bir yıllık süreyi kapsadığı belirtildi.

ABD’nin Güney Kore’de 28 bin 500 askeri bulunuyor. ABD askeri varlığının Güney Kore’ye maliyeti beş yılda bir yapılan anlaşmalarla düzenleniyordu.

ABD Başkanı Donald Trump, Haziran 2018’de yaptığı açıklamada, ABD’nin Güney Kore ile yaptığı tatbikatların maliyetinin oldukça yüksek olduğunu ve bunun çoğunluğunun ABD tarafından karşılandığını belirterek, iki ülke arasındaki tatbikatların askıya alınacağını ifade etmişti.