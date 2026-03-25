Güney Kore alarma geçti! Orta Doğu krizine acil önlem

Yonhap ajansının haberine göre, basın toplantısında konuşan Kim, Orta Doğu'da devam eden gerilimin ülkesi üzerindeki etkilerini hafifletmek amacıyla hükümetin birtakım önlemler alacağını bildirdi.

Kim, denetim mekanizmasını sıkılaştırmak amacıyla Devlet Başkanlığı Sarayı Cheong Wa Dae'de "acil durum ekonomi ekibi", Başbakanlık Ofisinde de "acil durum idare merkezi"nin kurulacağını açıkladı.

Ayrıca Kim, "Artık, en kötü senaryolar da dahil olmak üzere uzun süreli bir duruma hazırlıklı olmak için hükümetin önleyici müdahale sistemini güçlendirmenin zamanı geldi." dedi.