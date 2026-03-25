  • Güney Kore alarma geçti! Orta Doğu krizine acil önlem
Güney Kore alarma geçti! Orta Doğu krizine acil önlem

Güney Kore, Orta Doğu'da artan gerilimin küresel etkilerine karşı harekete geçti. Başbakan Kim Min-seok, denetim ve kriz yönetimini güçlendirmek amacıyla iki ayrı acil durum merkezi kurulacağını açıkladı.

AA25 Mart 2026 Çarşamba 10:01
Yonhap ajansının haberine göre, basın toplantısında konuşan Kim, Orta Doğu'da devam eden gerilimin ülkesi üzerindeki etkilerini hafifletmek amacıyla hükümetin birtakım önlemler alacağını bildirdi.

Kim, denetim mekanizmasını sıkılaştırmak amacıyla Devlet Başkanlığı Sarayı Cheong Wa Dae'de "acil durum ekonomi ekibi", Başbakanlık Ofisinde de "acil durum idare merkezi"nin kurulacağını açıkladı.

Ayrıca Kim, "Artık, en kötü senaryolar da dahil olmak üzere uzun süreli bir duruma hazırlıklı olmak için hükümetin önleyici müdahale sistemini güçlendirmenin zamanı geldi." dedi.

